Liverpool - Porto (CANLI)

Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Liverpool, çeyrek finalde kadrosunda eski Beşiktaşlı Pepe ile eski Galatasaraylı Alex Telles’i bulunduran Porto’yu Anfield Road Stadı’nda ağırlıyor. Ev sahibinde Gomez ile Oxlade-Chamberlain sakat, Robertson cezalı. Portekiz temsilcisinde de Herrera ile Pepe cezalı oldukları için forma giyemiyor. Belinden ağır bir sakatlık geçiren ve sezonu kapattığı konuşulan Telles’in ise iyileştiği, İngiltere’deki maçta oynama ihtimalinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Liverpool’da sınırda oyuncu bulunmazken, Porto’da Danilo, Militao ve Otavio kart görmeleri halinde 17 Nisan’daki rövanşta olmayacaklar. Anfield Road Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Liverpool golle başladı! Keita, 5. dakikada attığı golle Liverpool'u Anfield'da Porto karşısında 1-0 öne geçirdi.

Liverpool, 26. dakikada Firmino'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

****

İLK 11'LER:

󠁢󠁥Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Milner, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles, Corona, Danilo, Oliver, Otavio, Marega, Soares