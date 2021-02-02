İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool, savunmadaki sıkıntılarını çözmek adına Türk yıldızlara hücum etti. Önce Juventus'un kapısını, Merih Demiral için çalan Liverpool'un 45 milyon Euro'luk teklifini İtalyanlar, genç stoperi göndermek istemedikleri için kabul etmedi. Daha sonra Kırmızılar, rotayı Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'a çevirdi. Bild Gazetesi'ne göre Almanlar, kendilerine yapılan; 6 aylığına 1 milyon Pound kiralama ve oynayacağı maç sayısına göre maksimum 500 bin Pound bonus ile sezon sonunda 18 milyon Pound bonservisle satın alma teklifine, 'Evet' cevabı verdi. Ozan, dün hızlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirildi.

Van Dijk'ın hayranı...

Henüz 18'ini bitirmemişken 2019 Ocak'ta yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'dan, 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan, sezon sonunda da 15 milyon Euro'ya Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. A Milli formayı ilk kez 2019 Kasım'da giyen yıldız futbolcu 20 yaşına geldi ve şimdi bir dünya markasında, Sarı-Kırmızılılar'da oynadığı dönemde Ömer Bayram aracılığıyla imzalı Liverpool formasını aldığı Virgil van Dijk'la aynı takımda olma şansını yakalayacak. Schalke ise Ozan'ın boşluğunu, Arsenal'den Shkodran Mustafi ile dolduracak.