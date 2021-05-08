Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceği İngiliz medyasında gündem olmaya devam ediyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre, savunmadaki partneri Nathaniel Phillips ile iyi bir uyum sağlayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, gelecek sezon da Kırmızılar'ın formasını giyecek. İngiliz devinin, Schalke'den devre arasında kiralık olarak takıma dahil ettiği Ozan'ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.









Ozan için indirim iddiası

Öte yandan haberde Schalke'nin Almanya küme düşmesinin ardından Liverpool'un 18 milyon sterlinlik fiyatın daha aşağında bir ücretle milli yıldızımızı kadrosunda tutabileceği vurgulandı.

Ozan Kabak devre arasında kadroya katıldığı Liverpool'da 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta görev aldı.