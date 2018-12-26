Liverpool-Newcastle United maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Anfield Road'da ligde zorlu günler geçiren Newcastle United'ı ağırladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri mücadele hızlı bir başlangıç yaptı.

Savunmanın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Dejan Lovren 11. dakikada skoru ev sahibi lehine 1-0 yapan golü kaydetti. Bu gol dışında ilk yarıda başka bir atraksiyon olmadı ve devre arasına Liverpool 1-0 üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısına yine fırtına gibi başlayan taraf Liverpool oldu. Mohammed Salah penaltıdan attığı golle 47'de skoru 2-0'a getirdi.

Ev sahibi ekibi rahatlatan gol 79'da son dönemlerin formda ismi Xherdan Shaqiri'den geldi. Bu golün ardından maçın sonucunu tayin eden isim Fabinho oldu ve 85'de skoru 4-0 yapan golü kaydetti.

Alınan bu sonuçla Liverpool, Manchester City'nin bu hafta da puan kaybetmesiyle zirvede daha rahat bir nefes aldı. 19 hafta sonunda Kırmızılar puanını 51'e yükseltti. Rafa Benitez'in öğrencileri ise 17 punada kaldı.