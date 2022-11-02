Premier Lig'de şimdiya kadar beklentilerin altında kalan İngiliz ekibi, Serie A'da namağlup liderlik koltuğunda oturan Napoli'yi sahasında 2-0 mağlup etti.

Gruptan Napoli lider olarak, Liverpool ise ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

OSTIGARD'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 53. dakikasında Napoli, ceza sahasının sol çaprazından bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Polita ile Kvaratskhelia geçti.





Kvaratskhelia'nın kale alanına doğru ortaladığı topu, Ostigard kafayla filelere gönderdi. Mücadelenin Alman hakemi Tobias Stieler ilk anda golü verdi.

Yapılan VAR kontrolünün ardından Norveçli stoper Ostigard'ın çok küçük bir farkla omuz ve kulağının ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

TARAFTARLAR ARASINDA ALAY KONUSU OLDU

Twitter kullanıcıları, İngiliz BT Sport'un üç boyutlu olarak yayınladığı ofsayt pozisyonunun ardından birbirinden ilginç yorumlar yaptılar.

İşte o yorumlardan bazıları;

"Ostigard kulağıyla gol atana kadar bekleyin"

"Leo Ostigard'ın kulağı ve omzunun bir kısmı ofsaytta"

"Neyin ofsayt oduğunu artık anlamıyorum bile"

Öte yandan VAR'ın ofsayt pozisyonunu üç dakika incelemesi de futbolseverlerin tepkisini çekti.