Şampiyonlar Ligi’nde son hafta maçlarının heyecanı bu akşam başlayacak. İkinci tura çıkacak 16 takımdan 12’si belli oldu. C Grubu’nda ise adeta ortalık yangın yerine dönmüş durumda. Son haftaya girilirken hiçbir takımın sıralamadaki yeri belli değil. Grupta İtalyan ekibi Napoli, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 3-1 yendi ve 9 puanla lider durumda. Onun hemen 1 puan gerisinde de Fransa’da, İngiliz Liverpool’u 2-1’le geçen PSG yer alıyor. Liverpool 6 puanla üçüncü, Kızılyıldız 4 puanla sonuncu sırada. Bu akşam 23.00’te başlayacak maçlarda Liverpool, deplasmanda 1-0 kaybettiği Napoli’yi, Kızılyıldız da PSG’yi konuk edecek.

Liverpool-Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Karşılaşmalar TSİ 23:00'da başlayacak. Liverpool - Napoli maçı beIN Sports 2'den, Kızılyıldız - PSG maçı ise beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

İhtimaller bir hayli fazla

Napoli’ye Liverpool’la berabere kalması gruptan çıkmak için yetiyor. Liverpool’un beraberliği ayrıca PSG’nin de son 16 Turu biletini kapmasını sağlayacak. Puan eşitliği halinde önce ikili averaja bakılan ligde Liverpool’un bir üst turu görebilmesi için Napoli’yi 1-0 ya da gol yemesi halinde iki farklı yenmesi gerekiyor. Çünkü Napoli, rakibine gollü tek farklı mağlup olursa, deplasmanda skor üretmeyi başardığı için adını bir üst tura yazdırmayı başaran takım unvanını elde edecek.

Liverpool, Napoli’yi yener, PSG de Kızılyıldız ile berabere kalırsa 3 takım da 9’ar puanda bitirecek grubu. Bu durumda 3’lü averaja bakılacağından, kendi aralarındaki maçlarda en çok puan toplayan Liverpool ilk sırayı alacak. Napoli’den daha fazla gol atan PSG ikinci olacak, İtalyan ekibi ise elenecek.