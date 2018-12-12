Liverpool - Napoli maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda tur atlayan takımların kaderi son maçlarda belli olurken Anfield'da Liverpool ile Napoli dev maçta karşı karşıya geldi.

Karşılaşma önce Napoli'nin 9, Liverpool'un 6 puanı bulunuyordu. Ancelotti'nin öğrencilerine galibiyet ya da beraberlik, Klopp'un ekibinin ise son 16 turu için kazanmaktan başka çaresi yoktu.

Liverpool, Salah'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken üç puanı hanesine yazdırdı ve bu galibiyet, son 16 turunu da getirdi.

Grubu PSG'nin ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Liverpool tur atlamayı başardı. Liverpool gibi 9 puanda kalan Napoli ise ikili averajda İngiliz devinin gerisinde kaldığı için grubu üçüncü tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Muhteşem bir oyun ortaya koyan ve tek golün sahibi olan Mohamed Salah, Anfield Road'da çıktığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atarak muhteşem bir istatistiğe imza attı.

Mücadelenin son dakikasında kalesini gole kapatarak takımını son 16 turuna taşıyan Allison, Liverpool formasıyla çıktığı 22 maçın 12’sinde kalesini gole kapadı.



