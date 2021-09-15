Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Milan, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Kendi liglerinde kaybetmeyen iki dev, Avrupa'nın 1 numaralı arenasında da çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Liverpool'da Leeds United maçında ayağı kırılan Harvey Elliott maç kadrosunda olmayacak. Milan ise dev maça tam kadro çıkacak. B Grubu'nda oynanacak diğer maçta Atletico Madrid, Porto'yu ağırlıyor.

LIVERPOOL-MILAN CANLI İÇİN TIKLAYIN

Liverpool-Milan maçı hangi kanalda?

Anfield'da oynanan Liverpool-Milan maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlana karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)