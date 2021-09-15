UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool ile Milan, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Kendi liglerinde kaybetmeyen iki dev, Avrupa'nın 1 numaralı arenasında da çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Liverpool'da Leeds United maçında ayağı kırılan Harvey Elliott maç kadrosunda olmayacak. Milan ise dev maça tam kadro çıkacak. B Grubu'nda oynanacak diğer maçta Atletico Madrid, Porto'yu ağırlayacak.

Liverpool-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Milan maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kaka, Liverpool deplasmanında Milan'a güveniyor

Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, karşılaşma öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Milan'ın ilk kez Anfield'a çıkacak olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kaka, "Ben oynadım. Efsanelerle güzel bir maçtı. Şaka bir yana Anfield, Milan için ideal bir başlangıç. Çok zor olacak ama Milan, harika bir performans için gerekli her şeye sahip. Geri dönen Ibrahimovic var. En üst seviyede rekabet edebilecek birçok genç yetenek var. Önemli bir sınav olacak" dedi.

'Dikkat edilmesi gereken birçok nokta var'

Liverpool'un gücüne ilişkin de görüşleri sorulan Brezilyalı efsane, "Agresif, hızlı futbol oynayan Milan'ın Lazio karşısındaki 2-0'lık galibiyetini izledim. Dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Uzun zaman sonra geri dönülmüş olması ve Pioli'nin Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiç yer almamış olması işin zorluğunu artıracak. Fakat Milan, pazar günü olduğu gibi sağlam ve düzenli olursa keyif verecektir. Birçok şey maçın başını tahmin edebilmeye bağlı olacaktır. Liverpool gibi üst düzey bir İngiliz takımının baskısı İtalyanlarınkinden farklıdır ama bu da Şampiyonlar Ligi'nin güzelliği" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)