UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool, Benfica’yı 3-3 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-1 yenen İngiliz ekibi adını 12. kez yarı finale yazdırdı.

Jürgen Klopp, 12 kez ile Manchester United'a ait olan Avrupa kupalarında yarı finale kalma rekorunu egale etti.

Liverpool yarı finalde, Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşı karşıya gelecek.



