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Liverpool - Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'ya büyük destek

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United'ın karşılaştığı mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, ezeli rakiplerinde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun vefat eden oğlu için maçın 7. dakikasında 'You'll Never Walk Alone' şarkısını söyledi.

19 Nisan 2022, Salı 22:36 Son Güncelleme:
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Liverpool - Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'ya büyük destek

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United'ın karşılaştığı mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, geçtiğimzi gün yeni doğan ikizlerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.

Tribünlerde yer alan taraftarlar, Portekizli yıldızın forma numarası olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen 'You'll Never Walk Alone' (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını söyledi.

Dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Ronaldo, yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybettiğini duyurmuştu.

Forma giyemiyor

Portekizli yıldız yeni doğan oğlunun hayatını kaybetmesi nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Manchester United Kulübü, yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurmuştu.

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