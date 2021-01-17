Liverpool ile Manchester United İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Liverpool bu sezon sahasında hiç maç kaybetmezken, Manchester United ise deplasmanda rakiplerine boyun eğmedi.

Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield'de saat 19.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Liverpool - Manchester United muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Robertson, Fabinho, Matip, Alexander-Arnold, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Matrial