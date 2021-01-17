Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Peki, Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Liverpool ile Manchester United İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında kazanmak istiyor. MANU ise deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürme peşinde. Liverpool bu sezon sahasında hiç maç kaybetmezken, Manchester United ise deplasmanda rakiplerine boyun eğmedi.
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anfield'de saat 19.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Liverpool - Manchester United muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson, Robertson, Fabinho, Matip, Alexander-Arnold, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Matrial