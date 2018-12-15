Bir tarafta İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Jürgen Klopp'lu Liverpool... Diğer tarafta ise Mourinho'lu Mahchester United... Liverpool taraftarının da desteği ile dev maçta Manchester United'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Deplasmanda istikrarsız bir grafik çizen Machester United ise bu önemli mücadelede rakibini yenerek 3 puana uzanmak taraf olmak istiyor. Liverpool'un bu sezon ligde henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Pazar günü Anfield'de oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Liverpool - Manchester United muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Milner, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino

Manchester United: De Gea, Young, Baily, Jones, Shaw, Herrera, Fellaini, Matic, Lingard, Lukaku, Rashford

Ev sahibi takımda Alex Oxlade Chamberlain, Joseph Gomez, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold ve Nathaniel Clyne sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Manchester United'da ise Victor Lindelöf, Alexis Sanchez ve Marcos Rojo oynamayacak. Shaw, Matrial, Smalling, Darmian ve Dalot'un durumları ise belirsiz...