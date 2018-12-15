Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Liverpool 17. hafta maçında Mourinho'lu Manchester United'ı ağırlayacak. Sahasında tek beraberliğini Manchester City karşısında alan Jürgen Klopp'lu Liverpool rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Bu sezon deplasmanda istikrarsız bir görüntü çizen Manchester United ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bir tarafta İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Jürgen Klopp'lu Liverpool... Diğer tarafta ise Mourinho'lu Mahchester United... Liverpool taraftarının da desteği ile dev maçta Manchester United'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Deplasmanda istikrarsız bir grafik çizen Machester United ise bu önemli mücadelede rakibini yenerek 3 puana uzanmak taraf olmak istiyor. Liverpool'un bu sezon ligde henüz mağlubiyeti bulunmuyor.
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
16 Aralık Pazar günü Anfield'de oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Liverpool - Manchester United muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson, Milner, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino
Manchester United: De Gea, Young, Baily, Jones, Shaw, Herrera, Fellaini, Matic, Lingard, Lukaku, Rashford
Ev sahibi takımda Alex Oxlade Chamberlain, Joseph Gomez, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold ve Nathaniel Clyne sakatlığı nedeniyle oynamayacak.
Manchester United'da ise Victor Lindelöf, Alexis Sanchez ve Marcos Rojo oynamayacak. Shaw, Matrial, Smalling, Darmian ve Dalot'un durumları ise belirsiz...