İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool, son şampiyon Manchester City’yi ağırlayacak. Mavililer’in önünde zirvede yer alan Merseyside ekibi, mücadeleden galip ayrılarak şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi ile arasındaki puan farkını 9’a çıkartmaya çalışacak. Pep Guardiola’nın ekibi ise yeniden zirveye ortak olmak için mücadele edecek.

Kırmızılılar’da Nathaniel Clyne, Xherdan Shaqiri ve Joel Matip sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. City’de ise Leroy Sane, Aymeric Laporte, Rodrigo, Zinchenko, David Silva ve Ederson yok.

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'ta oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Silva, Mahrez, Sterling, Agüero