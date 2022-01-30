Liverpool Luis Diaz transferini bitirdi

Kadrosunu genişletmek ve hücumda Mohamed Salah ve Sadio Mane’ye iyi alternatifler oluşturmak isteyen Liverpool, Porto’nun Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz’ı kadrosuna kattı. Oyuncuyu önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen ancak Tottenham’ın bu transfer dönemindeki büyük ilgisi sonrası hamle yapan Liverpool, yıldız futbolcunun transferini noktaladı. Tottenham’ın 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için sarf ettiği yoğun çabaya rağmen Diaz’ın tercihinin Liverpool olması, bu transferi bitirmeyi kolaylaştırdı.

İşte bonservis bedeli

Ara transfer dönemindeki ilk transferini yapan Liverpool, Kolombiyalı kanat oyuncusu için Porto’ya bonuslarla beraber yaklaşık 40 milyon eurosu peşin 60 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Diaz bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Luiz Diaz bu sezon ne yaptı?

Kanat mevkiinde oynamasına rağmen golcü kimliğiyle öne çıkan Luis Diaz, bu sezon Portekiz liginde 18 maça çıkarken takımına 14 gol 5 asistlik bir katkı sağladı. Kanat oyuncularından gol bulmak üzerine kurulu bir oyun planı olan Liverpool’a oldukça uygun bir profil olan Kolombiyalı oyuncu teknik yeteneğiyle de ön plana çıkıyor. Aynı zamanda oldukça çabuk ve süratli bir oyuncu olan Diaz’ın bu özelliklerini Şampiyonlar Ligi maçlarında da gösterebilmiş olması sebebiyle Jurgen Klopp’un oyuncuyu çok istediği biliniyordu.



