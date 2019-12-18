Dünya futbolunda ender gerçekleşecek olaylardan biri Liverpool’un başına geldi. Premier Lig, İngiltere FA Cup, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Lig Kupası derken bir de Katar’da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası’nda mücadele eden Kırmızılar’ın takviminde maçlar birbirleriyle çakıştı. Takvimde Liverpool, dün İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa (Maç 22.45’te başladı ve gazetemiz baskıya girdiğinde bitmemişti) ile karşılaşırken, bu akşam da 20.30’da Katar’da yarı finalde Monterrey’in karşısına çıkacaktı. Teknik direktör Jürgen Klopp, Lig Kupası’ndaki rakipleri belli olmadan önce Dünya Kupası için davet aldıklarını belirterek, Katar’a geldiklerini ifade etti.

Stadı erken terk ettiler...

Bu yüzden de A Takım İngiltere’de olmayınca onların yerine, Aston Villa karşısında gençlerden oluşan teknik direktör Neil Critchley yönetimindeki U23 Takımı boy gösterdi. Klopp ise dün öğlen saatinde katıldığı basın toplantısında, “Önce diğer yarı finali statta izleyeceğiz, daha sonra Aston Villa maçını televizyondan izlemek için stattan erken ayrılıp, otelin yolunu tutacağız” açıklamasını yaptı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Bizimkiler de "3 günde bir maç..." diye ağlasın!

Söylenecek bir şey kaldı mı! Ne diyelim! Adamlar 2 günde 2 maç yapıyor. Kadroları ayırıp, kıta değiştiriyor. Bizimkiler "3 günde bir maç yapıyoruz. Zorlanıyoruz" diye ağlıyor! Yanlış anlaşılmasın... Senelerdir bu böyle... "Biz neden cuma oynadık, neden şöyle olmadı? Maç takvimi zor..." diye diye Türk futbolu bu halde... Yapın kardeşim, düzgün kadro yapın, iyi transferler yapın. İyi gençler yetiştirin... Paranız, egonuz, gücünüz, taraftarınız var.