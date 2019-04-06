Liverpool liderliği geri aldı

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton’ı 3-1 mağlup etti.

06 Nisan 2019, Cumartesi 00:13
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Liverpool liderliği geri aldı

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton’ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary’s Stadı’nda şampiyonluk yarışındaki Liverpool’u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 9. dakikada Shane Long’un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 36. dakikada Naby Keita’nın ağları sarsmasıyla durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Liverpool, 80. dakikada Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 86. dakikada ise Jordan Henderson’ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.

Ligde 82 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City’nin 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi. Southampton ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

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