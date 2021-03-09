UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile Porto rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanan ilk maçı Liverpool, Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 kazandı. Premier Ligi'nde kötü gidişe dur diyemeyen Jürgen Klopp'un Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i eleyip moral bulmak istiyor. Julian Nagelsmann yönetimindeki Leipzig ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Mücadele Covid-19 önlemleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Maç aynı stadyumda oynanmasına karşın, deplasmandaki gol kuralı eşleşmede geçerli olacak.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısına çıkan Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın rövanş maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Fulham maçını kaçıran Ozan, ilk mücadelede Devler Ligi'nde bir İngiliz takımı ile maça çıkan ilk Türk oyuncu olmuş ve maçın oyuncusu seçilmişti.

Liverpool - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Puskas Arena'da oynanacak Liverpool - Leipzig maçını Clement Turpin yönetecek. ﻿﻿﻿TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Liverpool - Leipzig muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Jota, Salah, Mane

Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo, Angelino; Sorloth, Nkunku