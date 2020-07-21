İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Liverpool'un, ligden düşen Norwich'te öne çıkan sol bek Jamal Lewis'i kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

The Express'e göre Liverpool'un kadrosuna katmak istediği oyuncunun transferi 20 milyon Pound düzeyinde bir ücret ile bitebilir.

Kuzel İrlandalı 22 yaşındaki sol bekin, ilk etapta yedeği olacağı Andy Robertson ile bir rekabet etmeye ve Championship'e düşen Norwich'e dönmeye hazır olduğu belirtiliyor.