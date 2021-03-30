Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan Çakır, A Milli Takım performansıyla iyice vitrine çıktı. Hollanda maçında Depay’ın penaltısını kurtaran Uğurcan, Norveç mücadelesinde de rakip forvetlere geçit vermedi. Özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği Uğurcan, Ada basınında konuşulmaya başlandı. Daily Express, Liverpool scoutlarının (izleme ekibi) Uğurcan’ı canlı olarak izlediğini vurgularken, The Sun ise “Norveç’in yıldızı Haaland’ı izlemeye gelen Liverpool yetkilileri, onu durduran Uğurcan’dan çok etkilendi” dedi. Haberde, sezon başında Chelsea’nin de Trabzonspor’un kalecisiyle ilgilendiği vurgulandı. Sevilla, Leipzig gibi kulüplerin bir süredir radarında bulunan 24 yaşındaki başarılı eldivenle İtalya’dan İnter’in yanı sıra Roma’nın da menajeri vasıtasıyla temasa geçtiği, sezon bitiminde Trabzonspor’a resmi teklif yapacağı konuşuluyor. Bordo-Mavililer, yıldız isimden en az 20 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da pay istiyor.