Liverpool Insigne için 70 milyon euro verdi, başkan 150 istedi!

İtalyan La Republica'da yer alan habere göre Kırmızılar Lorenzo Insigne için kesenin ağzını açtı ve Napoli'ye tam 70 milyon euro önerdi ancak Napoli başkanı Aurelio de Laurentiis bu rakamı reddettiği gibi 2 katındna fazla bir rakamı talep etti.

150'den azına 'Hayır'

Sıradışı başkanın 27 yaşındaki Insighne için Liverpool'a verdiği cevap İngilizleri şoke etti: 150 milyon eurodan aşağısına satmayı düşünmüyorum.

Bu cevap üzerine de transfer pazarlıkları adeta başlamadan bitti.

27 yaşındaki Lorenzo Insigne bu sezon çıktığı toplam 27 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.