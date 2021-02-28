Liverpool için Raphael Varane iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, milli yıldızımız Ozan Kabak'ın transferine rağmen stoper hattına bir takviye daha yapmaya sıcak bakıyor. Sunday Mirror'ın iddiasına göre Liverpool, yaz aylarında Raphael Varane için devreye girmeye hazır.

AS'ın haberine göreyse Real Madrid, iyi bir teklif karşılığında Varane'ın gidişine sıcak bakabilir. Haziran 2022'de Madrid ekibi ile sözleşmesi bitecek Varane için talep edilen rakamın 70 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Liverpool'un yanı sıra Lens döneminden beri oyuncuyu takip eden Manchester United'ın da yarışa dahil olabileceği aktarılamkta.