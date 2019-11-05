Liverpool - Genk canlı izle | Liverpool - Genk canlı yayın

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. E Grubu'nda yer alan son şampiyon Liverpool, Genk'i konuk ediyor. Premier Lig'de fırtınalar estiren Klopp'un öğrencileri, Genk'i rahat geçerek yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. 1 puanla son sırada yer alan Belçika ekibi ise zorlu deplasmanda mucize peşinde olacak. Anfield Road'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Ivan Kruzliak'ın düdük çaldığıkarşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Liverpool - Genk ilk 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Milner, Fabinho, WIjnaldum, Keita, Salah, Origi, Oxlade-Chamberlain

Genk: Coucke, Maehle, De Norre, Lucumi, Cuesta, Heynen, Hrosovsky, Dewaest, Berge, Ito, Samatta

Liverpool'da sakatlığı süren Xherdan Shaqiri ile Matip, Genk'te ise Uronen ve Vukovic zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Grubun diğer mücadelesinde de Napoli, Salzburg'ı ağırlıyor.