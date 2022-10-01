Liverpool, Federico Valverde için rekor bir teklife hazırlanıyor

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Liverpool, arayışlarına devam ederken transfer listesindeki en dikkat çeken isimse Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde oldu.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in satmak istemediği Uruguaylı oyuncu için Liverpool, reddedilmesi zor bir teklifte bulunacak. İddialara göre, Kırmızılar, Valverde'yi kadroya katabilmek için 132 milyon Sterlin'lik bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalacak.

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80 milyon Sterlin reddedilmişti

Liverpool sezon başı transfer döneminde de 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak istemiş, ancak Real Madrid 80 milyon Sterlin değerindeki teklifi reddetmişti. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Liverpool da Juventus'tan Arthur Melo'yu kiralık olarak tansfer etmişti.

Öte yandan Liverpool yaz aylarında Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek istemiş, ancak oyuncu tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı.

Bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda dokuz maça çıkan yıldız oyuncu dört gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.



