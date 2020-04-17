Liverpool farkını ortaya koydu! Taraftarlar Anfield'ı istiyor
Fanatik.com.tr olarak sosyal medya etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Takipçilerimize Twitter hesabımızdan 'Yurtdışında hangi statta maç izlemek istersin?' sorusunu sorduk. Anketimize katılan sporseverler, Liverpool'un mabedini seçti.
FANATİK’in Twitter hesabında yer alan ankette, Yurtdışında hangi statta maç izlemek istersin? takipçilerine sorusunu sorduk. Camp Nou-Barcelona, Anfield-Liverpool, Signal Iduna Park-BvB ve La Bombonera-Boca Juniors yanıtlarından en popüleri Liverpool'un mabedi çıktı. Ankete 4 bin 823 takipçimiz katıldı.
Takipçilerin yüzde 37.4'lük dilimi Anfield-Liverpool yanıtını verdi. Camp Nou-Barcelona yanıtı ise yüzde 24.3'lük dilimle ankette 2. sırada yer aldı. 3. sırada Sarı Duvarı ile nam salmış olan Signal Iduna Park-BvB oldu. Takipçilerimizin yüzde 23.8'lik dilimi de Alman kulübünün mabedinde maç seyretmek istediğini belirtti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1250764970347954177
La Bombonera-Boca Juniors yanıtı ise son sırada yer aldı. Takipçilerimizden yüzde 14.4'lük oy oranı aldı.