FANATİK’in Twitter hesabında yer alan ankette, Yurtdışında hangi statta maç izlemek istersin? takipçilerine sorusunu sorduk. Camp Nou-Barcelona, Anfield-Liverpool, Signal Iduna Park-BvB ve La Bombonera-Boca Juniors yanıtlarından en popüleri Liverpool'un mabedi çıktı. Ankete 4 bin 823 takipçimiz katıldı.

Takipçilerin yüzde 37.4'lük dilimi Anfield-Liverpool yanıtını verdi. Camp Nou-Barcelona yanıtı ise yüzde 24.3'lük dilimle ankette 2. sırada yer aldı. 3. sırada Sarı Duvarı ile nam salmış olan Signal Iduna Park-BvB oldu. Takipçilerimizin yüzde 23.8'lik dilimi de Alman kulübünün mabedinde maç seyretmek istediğini belirtti.

La Bombonera-Boca Juniors yanıtı ise son sırada yer aldı. Takipçilerimizden yüzde 14.4'lük oy oranı aldı.



