Son dönemin tartışmasız en formda takımı Liverpool, Premier Lig’de üst üste 11 maç kazanarak şimdiden maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Leicester’a 13 puan fark yaparak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Klopp’un bu maç ve önümüzdeki birkaç maç için as kadrodan önemli isimlere dinlenme fırsatı tanıyarak rotasyona gideceği açıklaması geldi. Nathaniel Phillips, Ki-Jana Hoever, Neco Williams, Curtis Jones, Harvey Elliott ve yeni transfer Takumi Minamino forma giymesi beklenen isimler. Öte yandan Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren, Naby Keita, Rhian Brewster, Joel Matip, Clyne ve Fabinho sakatlıkları bulunan oyuncular.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti’yi takımın başına getiren Everton ligde Burnley ve Newcastle galibiyetleriyle başlayıp son kez M. City’ye 2-1 mağlup olmuştu. Sezon başı Napoli’nin hocasıyken Liverpool’u 2-0 mağlup ettikleri için Everton taraftarının bugün için hocadan beklentisi büyük… Maviler’de de Bernard, Gbamin, Iwobi ve Gomes sakatlıkl problemi bulunan oyuncularken Morgan Schneiderlin’in durumu maç saati belli olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Liverpool Anfield’ta Everton’la oynadığı son 23 maçta yenilgi görmedi.

• Liverpool son 16 resmi maçının 14’ünü galip tamamladı.

• Liverpool’un kupadaki son 4 maçında 2,5 gol üstü skorla oluştu.

• Everton’ın son 5 kupa maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

• Everton son 5 resmi deplasmanında sadece 1 kez kazandı.

CANLI BAHİS ÖNCESİ MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNADI?

İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan mücadele için tercihte bulunan Misli.com üyelerinin %62’si Liverpool’un galip gelmesini bekliyor.

Maçta 2,5 Gol Üstü bir skor çıkar diyen üyelerin oranı ise %5.



