Premier Lig'in 15. haftası Merseyside derbisine sahne oluyor. Bu sezon fırtına gibi esen ve namağlup durumda olan Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ı konuk ediyor. Taraftarına derbi zaferi hediye etmek isteyen 40 puanlı Liverpool, Manchester City ile olan puan farkını yeniden 11'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 14 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan Everton ise deplasmanda mucize peşinde olacak.

Anfield Road'da oynanan mücadele 23.15'te başladı. Mike Dean'in düdük çaldığı kritik 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Liverpool - Everton ilk 11'ler:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Milner, Wijnaldum, Lallana, Shaqiri, Origi, Mane

Everton: Pickford, Sidibe, Holgate, Mina, Keane, Digne, Iwobi, Davies, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin

Derbi mücadelesinde iki takımda da birçok eksik oyuncu bulunuyor. Liverpool'da kırmızı kart cezalısı Alisson ve sakatlıkları süren Clyne, Matip, Fabinho zorlu maçı kaçıracak isimler. Everton'da ise Gomes, Gbamin, Martina, Delph ve Coleman sakat olan oyuncular.

Liverpool ligde çıktığı 14 karşılaşmadan 13 kez galip ayrıldı. Jürgen Klopp'un öğrencileri Everton'a yenilmemeleri halinde yenilmezlik serisini 32 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. Ligde yalnızca 4 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Everton ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.