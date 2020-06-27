Liverpool efsanesi geri döndü! Tarihi şampiyonluk...

İngiltere Premier Ligi’nde beklenen şampiyonluk, önceki gün Liverpool’un sahaya çıkmadan zaferini ilan etmesiyle yaşandı. Manchester City’nin, Chelsea deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmasının ardından Liverpool, 86 puanla en yakın rakibi City’nin 23 puan önünde bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaştı. Son şampiyonluğunu o zamanki adıyla 1. Lig’de, efsane oyuncusu Kenny Dalglish’in hocalığında 1989- 1990 sezonunda kazanan Kırmızılar, bu kez aradan tam 30 yıl geçtikten sonra Jürgen Klopp yönetiminde 19. kez bu çok özel şampiyonluğu yaşadı.

Maske ve sosyal mesafe yok

Liverpool’lu oyuncular, tesislerinde Chelsea-City maçının sonunda büyük bir coşku yaşarken,parti Liverpool şehrinde çoktan başlamıştı bile... Kırmızılar’ın stadı Anfield Road’un meşhur Kop tribününün girişinde toplanan 7’den 70’e onbinlerce taraftar,formaları ve bayraklarıyla her yeri adeta bayram yerine çevirdi. Meşaleler yakıp maç atmosferi yaşatan taraftarlar, öylesine kendilerinden geçmişti ki, koronavirüsü sebebiyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralını umursayan olmadığı gibi maske takan da yoktu. Çoğunluğun maske takmadığı da görüldü.

Bir adım daha yaklaştı

Liverpool, 1992’den bu yana Premier Lig olarak gerçekleşen ligde son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907- 08 ve 2000-01), Everton (1984-85) ve Manchester City’nin(2017-18) paylaştığı en erken şampiyon olma unvanınında yeni sahibi oldu.Ayrıca Kloop’un öğrencileri, en çok lig zaferi yaşayan 20 kupalı Manchester United’la arasındaki farkı da 1’e indirdi.

1.47 milyar Pound harcadılar

İngiliz devi, 30 yıllık özlemi boyunca transfere toplamda 1.47 milyar Pound harcadı, 239 oyuncu kullandı ve 9 teknik adamla çalıştı. Bu süreçte Kırmızılılar bin 149 maça çıktı, 103 bin 140 dakika sahada kaldı, bin 968 gol attı.

’Gerçekten kendimi kaybetmiş durumdayım’

2015 Ekim ayında Liverpool’a gelen Jürgen Klopp, 5 yıl içinde ortaya harika bir takım çıkardı ve Liverpool’un yıllardır süren şampiyonluk hasretine noktayı koydu. İngiltere’de kupa kaldıran ilk Alman teknik direktör unvanını da alan ve gözyaşlarına hakim olamayan Klopp, “Bu şampiyonluk taraftarlarımız için... Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Durmayacağız, özel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Şu anda konuşuyoruz, kutlamalar yapıyoruz. Yarın (bugün) ise antrenmanlara devam edeceğiz” dedi.

Kenny Dalglish: Çok mutluyum

Liverpool’u, o zamanki adıyla 1. Lig şimdiki adıyla Premier Lig’de en son şampiyon yapan teknik direktör olan Kenny Dalglish, zaferden dolayı en mutlu olan insanların başında geliyordu. Yakın dönemde koronavirüsüne yakalanan ve iyileşen Dalglish, “Çok ama çok mutluyuz. Liverpool, en tepedenen aşağıya kadar harika bir kulüp. Klopp,mükemmel bir iş başardı. Herkes takıma büyük katkı verdi” yorumunu yaptı.

Gerrard: Heykelinin dikilmesi gerek

İskoçya’da Glasgow Rangers’ın başında olan ve Liverpool’un efsane oyuncularından biri olarak hiç Premier Lig zaferi görmeden kariyerine nokta koyan Steven Gerrard, “Jürgen Klopp, inanılmaz bir iş başardı. Artık onun heykelinin dikilme zamanının geldiğini düşünüyorum. Premier Lig şampiyonu Liverpool’u tebrik ediyorum. 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum.Parti başlasın”dedi. Bir başka Liverpool efsanesi Robbie Fowler da, “Klopp’a artık Tanrı diyebiliriz” yorumunu yaptı.

Pep: Aynı tutkuya sahip değildik

Premier Lig’de son şampiyon unvanını an itibariyle Liverpool’a kaptıran Manchester City, Chelsea mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından, “Premier Lig şampiyonu Liverpool’u tebrik ederiz” mesajını attı. City’nin hocası Guardiola ise “Kısa sürede 8 şampiyonluk kazandık. Bu kupaları kazandıktan sonra belki de Liverpool ile aynı tutkuya sahip değildik. Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve özgüven depoladı. Çıktıkları her maçı son maçları gibi oynadılar” diye konuştu.