Liverpool, bu sezon evi Anfield Road'da adeta kabusu yaşıyor. 2021 yılında evinde galip gelemeyen İngiliz ekibi için efsane futbolcusu Jamie Carragher, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu.

Kırmızılar, son olarak geçtiğimiz gün Şampiyon Ligi son 16 turunda Leipzig'i koronavirüs nedeniyle İngiltere yerine Macaristan'da oynanan maçta 2-0 mağlup edip tur atladı. Liverpool'un efsane ismi bundan yola çıkarak, sosyal medya hesabı üzerinden çağrı yaptı.

Carragher, Instagram'daki hikaye bölümünden bir dilekçenin ekran görüntüsünü paylaşarak "Liverpool'un bu sezonun kalan tüm maçlarını Budapeşte'de oynamasına izin verin" ifadelerini kullandı.

Son galibiyeti 16 Aralık'ta

Liverpool'un Anfield'daki son galibiyetini, 16 Aralık'ta Tottenham ile oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etmişti. İngiliz ekibi, bu karşılaşma sonrasında oynadığı 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak rakip ağlara sadece 2 gol gönderebilmişti.