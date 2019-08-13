Liverpool - Chelsea Süper Kupa finali öncesi skandal görüntüler

Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Vodafone Park Stadyumu, tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki İngiliz devinin kapışmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi’ni müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupası için kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi yerinde takip etmek isteyen turistler ise İstanbul'a akın ettiler.

Turistler gün boyu İstanbul'u gezerek geçirirken ortaya güzel görüntüler çıktı. Ancak bu güzel görüntülere kara leke sürecek bir gelişme yaşandı. Ülkemize misafir olarak gelen bazı turistlerin karaborsa yöntemi ile biletlerini fahiş fiyatla sattıkları ortaya çıktı. Avusturyalı oldukları tespit edilen kişiler Taksim meydanında kimseye aldırış etmeden basttırdıkları kartvizitlerle bilet satışının yapılacaklarını belirtiyorlar. Ayrıca bilet fiyatlarında da bin 500 Euro gibi bir rakamın telafuz edildiği görülüyor.

Satmaya çalıştıkları yerin asıl fiyatı ise 750 TL. Bu kişiler bastırdıkları kartvizitlerde hem telefonlarını hem de sosyal medya üzerinden kullanabilecekleri Viber numaralarını yazmışlar.

Bu kişilerin hiç bir güvenlik görevlisine aldırmadan bu şekilde rahat dolanmaları da ayrıca dikkat çeken bir başka detay oldu.

Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'luk katkı

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak. Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Mehmet Caner Kolağasıgil / FANATİK

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