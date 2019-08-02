Liverpool-Chelsea maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Chelsea'yi Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği açıklandı. 35 yaşındaki Frappart, böylece UEFA'nın erkekler için düzenlediği bir organizasyonun finalinde düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

UEFA'dan yapılan açıklamada Frappart'ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal'ın yapacağı belirtilirken Cüneyt Çakır'ın ise dördüncü hakem olarak atandığı belirtildi. Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadele, 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler