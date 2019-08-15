Liverpool-Chelsea maçında 'Sarbi' vakası

Chelsea’nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho’nun forması alay konusu oldu. İtalyan futbolcunun ismi, formaya ‘Jorghino’ şeklinde yazıldı. Bu durum sosyal medya üzerinde birçok futbolseverin yüzünü güldürdü.

'Sarbi' vakası

Benzer bir hata Galatasaray'da da yaşanmıştı. Tarihler 3 Mart 2004'ü gösterdiğinde sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e konuk olmuş, bu maçı 3-0'lık skorla kaybetmişti. Bu mücadelede Sabri'nin formasının arkasında ismi 'Sarbi' olarak yazılmıştı. Bu durum spor kamuoyunda çok konuşulan olaylar arasına girmişti.