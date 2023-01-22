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Liverpool - Chelsea maç sonucu: 0-0 | Premier Lig'de dev maçta gülen yok

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında zirvenin uzağında kalan Liverpool ile Chelsea'nin mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

22 Ocak 2023, Pazar 02:47 Son Güncelleme:
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Liverpool - Chelsea maç sonucu: 0-0 | Premier Lig'de dev maçta gülen yok

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında dev maçta Liverpool, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Zirveden uzak kalan iki ekibin mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu karşılaşmayla birlikte teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçını geride bırakmış oldu. 

Chelsea, 3. dakikada Kai Havertz ile öne geçse de ağlara giden top, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 

19 maç sonunda 5. beraberliğini alan Liverpool ve 20. maçı sonunda 5. beraberliğini alan Chelsea; 29 puanda kaldılar. 

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