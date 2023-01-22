İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında dev maçta Liverpool, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Zirveden uzak kalan iki ekibin mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu karşılaşmayla birlikte teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçını geride bırakmış oldu.

Chelsea, 3. dakikada Kai Havertz ile öne geçse de ağlara giden top, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

19 maç sonunda 5. beraberliğini alan Liverpool ve 20. maçı sonunda 5. beraberliğini alan Chelsea; 29 puanda kaldılar.