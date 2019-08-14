Liverpool - Chelsea (CANLI)

Avrupa’da yeni sezonun ilk kupası bu akşam sahibini buluyor. İstanbul’daki Vodafone Park Stadı’ndaki mücadelede tarihte ilk kez iki İngiliz takımı finalde kozlarını paylaşıyor. Bir tarafta geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool, diğer tarafta Avrupa Ligi’nin sahibi Chelsea... TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İLK DÜDÜK ÇALDI VE DEV MAÇ BAŞLADI...

16' Mohammed Salah sağ çaprazdan ceza alanına girdi, Mısırlı oyuncunun vuruşunu Kepa çıkardı.

22' Pedro sol çaprazdan ceza alanına girdi, çok sert vurdu, top direkten döndü. Chelsea adına şanssızlık...

32' Pulusic çalımlarla ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya vurdu, Adrian harika kurtardı. İspanyol kaleciden çok kritik hamle...

36' Chelsea'nin atakları sonuç verdi ve Maviler 1-0 öne geçti. Pulusic'in pasında Olivier Giroud sol çaprazdan ceza alanında topla buluştu ve Adrian'ı avladı; 1-0.

39' Chelsea Pulusic'le ikinci golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada...

İlk yarı Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Jurgen Klopp, ilk yarının etkisiz isimlerinden birisi olan Oxlade-Chamberlain'ı kenara aldı ve oyuna Firmino'yu sürdü.

48'de Liverpool Mane ile golü buldu. Fabinho'nun pasında savunma arkasına sarkan Firmino, topu Mane'ye aktardı. Senegal'li yıldız, topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

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İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud

Tarihte ilk kez kadın hakem

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿İlk kez UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalıyor. Fransız hakem Stephanie Frappart’ın yönettiği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır...