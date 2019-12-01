Liverpool - Brighton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion’u Anfield Stadı’nda ağırladı.

Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk’in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Liverpool’da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ataklarını sıklaştıran Brighton & Hove Albion, 79. dakikada Lewis Dunk’un golüyle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 40’a çıkararak açık ara liderliğini sürdürürdü ve Manchester City ile olan puan farkını 11'e çıkardı. Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.