Liverpool - Brighton maç sonucu: 2-1
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Namağlup lider yoluna devam eden Liverpool, bu sonucun ardından takipçisi Manchester City ile olan puan farkını 11'e çıkardı.
Premier Lig'in 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion’u Anfield Stadı’nda ağırladı.
Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk’in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Liverpool’da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ataklarını sıklaştıran Brighton & Hove Albion, 79. dakikada Lewis Dunk’un golüyle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 40’a çıkararak açık ara liderliğini sürdürürdü ve Manchester City ile olan puan farkını 11'e çıkardı. Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.