UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool ile Benfica karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan İngiliz ekibi skor avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Portekiz temsilcisi ise zorlu mücadelede sürprize imza atarak rakibini eleme peşinde.

Eşleşmenin galibi yarı finalde, Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Anfield'da saat 22:00'da başlayacak olan karşılaşma EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Serdar Gözübüyük yönetecek. Gözbüyük'ün yardımcılıklarını Joost van Zuilen , Johan Balder yapacak.

Liverpool - Benfica muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Fabinho, Jones, Elliot, Diaz, Firmino.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Rafa, Everton, Nunez.