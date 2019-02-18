Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ilk maçlarının heyecanı, bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Kuşkusuz sonucu en çok merak edilen kapışmasında geçen sezonun finalisti Liverpool, İngiltere’de Bayern Münih’i konuk edecek. Ev sahibinde Joe Gomez sakat, savunmanın adeta bel kemiği olan Van Dijk de kart cezalısı olduğu için Bayern’e karşı forma giyemeyecek.

Liverpool - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngilizler’in, Alman deviyle oynayacağı karşılaşma yarın akşam saat 23.00’te başlayacak ve Beinsports1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Keita, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Alcantara, Goretzka, Gnabry, Coman, Lewandowski

5 kez karşılaştılar

Konuk takımda, Arjen Robben ve Tolisso’nun sakatlıkları bulunuyor, Müller’in kırmızı kart cezası bulunuyor. Liverpool, en büyük yıldızı Salah’a, Bayern de golcüsü Lewandowski’ye güveniyor. İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Her iki takım da 1’er kez kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.