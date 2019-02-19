Liverpool - Bayern Münih maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda erken final olarak değerlendirilen maçta Liverpool, Anfield Road'ta Bayern Münih'i konuk etti.

Muhteşem bir tempoda geçen ve iki takımın da cömertçe harcadığı pozisyonların ardından gol sesi çıkmadı, mücadele 0-0 sona erdi. Bayern Münih Liverpool deplasmanında 90 dakika boyunca hiç isabetli şut atamazken, ev sahibi ekipte Mane, kaçırdığı %100'lük gol pozisyonlarıyla karşılaşmaya damga vurdu. Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

Alman ekibi Bayern, bu sonucun ardından Klopp'a yine yenilmedi. 30. kez deneyimli hocanın çalıştırdığı takımlarla karşılaşan Bavyera ekibi, 16 galibiyet, 5 beraberlik ile bu sayıyı 21'e çıkardı. Öte yandan ikinci yarıda oyuna dahil olan Franck Ribery, Bayern Mühih formasıyla UEFA turnuvalarındaki 100. maçına çıktı.

İki takım arasında Allianz Arena'da gerçekleşecek rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta oynanacak.