Liverpool - Bayern Münih (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ilk maçlarının heyecanı, bu hafta oynanacak maçlarla devam ediyor. Kuşkusuz sonucu en çok merak edilen kapışmasında geçen sezonun finalisti Liverpool, İngiltere’de Bayern Münih’i konuk ediyor. Saat 23.00’te başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

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İlk düdük çaldı ve maç başladı...

İlk tehlikeli atak 13. dakikada Liverpool'dan geldi. Henderson'un pasında savunma arkasına iyi kaçan Salah, vuruşuşunu yaptı, top Neuer'de kaldı.

Dönen topta bu sefer Bayern, gole çok yaklaştı. Gnabry'nin ortasında Matip, topu uzaklaştırmak isterken top kendi kalesine doğru yöneldi. Allison'a çarpan topun ardından savunma topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Mane, Keita'nın pasında topla buluştu. Kimmich ile karşı karşıya kalan Mane, Alman futbolcunun sağından şutunu attı, top auta çıktı.

17. dakikada Allison ve Matip'in hatasında Coman, ceza sahasında topla buluştu. Açısını kaybeden Coman'ın sert şutu yan ağlarda kaldı.

Liverpool, Salah'la öne geçme şansını değerlendiremedi. 24. dakikada Arnold'un ortasında arka direğe çok iyi hareketlenen Salah, kafa vuruşunu yaptı fakan top auta gitti.

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İlk 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mané

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Javi Martínez, James Rodríguez, Gnabry, Lewandowski, Coman

Ev sahibinde Joe Gomez sakat, savunmanın adeta bel kemiği olan Van Dijk de kart cezalısı olduğu için Bayern’e karşı forma giyemiyor. Konuk takımda, Arjen Robben ve Tolisso sakatlıkları, , Müller ise kırmızı kart cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemiyor.



