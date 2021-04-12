Gelecek vaat eden futbolculara yönelen İngiliz devi Liverpool, bu doğrultuda Barcelona'nın kadrosunda bulunan 18 yaşındaki Pedri'yi gündemine aldı.

İngiliz basınından Daily Mirror'un haberine göre, Kırmızılar İspanyol orta saha oyuncuyla sözleşme imzalamayı hedefliyor. Ancak, Pedri'yi elinde tutmak isteyen Barcelona'nın İngiliz devinin ilgilini de azaltmak düşüncesiyle genç futbolcu için 350 milyon euroluk astronomik bir serbest kalma bedeli belirlediği öğrenildi.

Bu sezon 44 maça çıktı

Bu sezon Barcelona'da harika bir performansa imza atan 18 yaşındaki futbolcu, La Liga, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 44 maçta 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.