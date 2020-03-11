UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk edecek. İki takım arasında Wanda Metropolitano'da oynanan ilk maç Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. İlk maçın avantajıyla İngiltere'ye giden Atletico, alacağı skorla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Son şampiyon Liverpool ise evinde alacağı skorla bir üst tura yükselmenin peşinde olacak.

Liverpool'da sakatlığı süren Xherdan Shaqiri ve Alisson zorlu maçta forma giyemeyecek. Madrid ise tam kadro. Avrupa Kupaları'nda Atletico ile 2 kez karşılaşan Liverpool, sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Danny Makkelie'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Liverpool - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Liverpool: Adrian, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Niguez, Koke, Felix, Morata