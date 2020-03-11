UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk ediyor. İki takım arasında Wanda Metropolitano'da oynanan ilk maç Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. İlk maçın avantajıyla İngiltere'ye giden Atletico, alacağı skorla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Son şampiyon Liverpool ise evinde alacağı skorla bir üst tura yükselmenin peşinde olacak.

Liverpool'da sakatlığı süren Xherdan Shaqiri ve Alisson zorlu maçta forma giyemiyorlar. Madrid ise tam kadro. Avrupa Kupaları'nda Atletico ile 2 kez karşılaşan Liverpool, sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Liverpool - Atletico Madrid hangi kanalda?

Anfield Road'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Danny Makkelie'in düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Liverpool - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix