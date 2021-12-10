Jurgen Klopp'un öğrencileri aynı zamanda Premier Lig'de önce Arsenal'i sonra da Southampton 4-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı.

Liverpool bu hafta sonu bir kez daha en az dört golle galip gelirse, Ekim 1987'den bu yana ilk kez evlerinde en iyi üç maçı bu kadar farkla kazanmış olacaklar.

Kenny Dalglish'in önderliğinde daha önce 1987-88 sezonunda Derby County, Portsmouth ve Queens Park Rangers'a karşı bunu yaptı ve Liverpool o yıl lig şampiyonluğunu almaya başardı.

Liverpool'da Diogo Jota'nın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korusa da ev sahibi takımın maçı kazanması için yeterli güce sahip.