Liverpool, Arthur transferini bitiriyor

Transferin son gününde kadrosuna orta saha takviyesi yapması beklenen Liverpool, aradığı oyuncuyu İtalya’da buldu. Juventus’un 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Arthur Melo’yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak üzere İngiltere’ye getirdi. Anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Arthur Melo, Juventus teknik direktörü Maximiliano Allegri’nin oyun tarzına uymaması sebebiyle kadroya girmekte zorlanıyordu.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp geçtiğimiz hafta bir orta sahaya ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

Arthur Melo geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkarken, 1 asist yaptı ve gol sevinci yaşayamadı.