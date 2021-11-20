Liverpool-Arsenal maçı (CANLI)
Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal, 3 puan için karşı karşıya geliyor. Lider Chelsea'nin gerisinde kalan ve zirveye tutunmaya çalışan iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal maçının canlı skor takibi haberimizde.
Premier Lig'de 12. haftanın en kritik maçlarından birisi Anfield'da oynanıyor. 22 puanla 4. sırada yer alan Jürgen Klopp'lu Liverpool, 20 puanla 5. basamakta bulunan Mikel Arteta'lı Arsenal'ı ağırlıyor. Ev sahibinde Thiago, Firmino ve Elliott sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Konuk takımda ise tek eksik sakatlığı süren Xhaka.
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Liverpool-Arsenal maçı hangi kanalda?
Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal maçını Michael Oliver yönetiyor. TSİ 20.30'da başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Liverpool-Arsenal ilk 11'ler:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Salah, Jota, Mane
Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, White, Tavares, Partey, Lokonga, Saka, Smith Rowe, Lacazette, Aubameyang