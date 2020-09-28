Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Liverpool - Arsenal maçına dakikalar kaldı. İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Liverpool sahasında zorlu karşılaşmada Arsenal'i konuk edecek. Sezona iki de iki yaparak başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan 3'te 3 yapacak. Peki, Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere'de haftanın en önemli maçında zirve mücadelesi veren Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Jurgen Klopp'un öğrencileri rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Arteta'lı Arsenal'de rakibi gibi sezona 2'de 2 yaparak başladı. Londra ekibi deplasmanda da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.
Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anfield'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek.
Liverpool - Arsenal ilk 11'ler
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino
Arsenal: Leno, Tierney, David Luiz, Holding, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Bellerin, Willian, Aubameyang, Lacazette