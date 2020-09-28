İngiltere'de haftanın en önemli maçında zirve mücadelesi veren Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Jurgen Klopp'un öğrencileri rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Arteta'lı Arsenal'de rakibi gibi sezona 2'de 2 yaparak başladı. Londra ekibi deplasmanda da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield'de bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek.

Liverpool - Arsenal muhtemel 11'ler

Liverpool: Adrian, Robertson, Dijk, Gomez, Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Mane, Salah, Firmino

Arsenal: Leno, David Luiz, Magalhaes, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, SAka, Willian, Aubameyang, Lacazette