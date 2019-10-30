İngiltere Lig Kupası'nda erken final... Liverpool ile Arsenal, turlamak için kozlarını paylaşıyor. Kariyerlerinde 198. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, tur için birbirleriyle yarışacak. Yıldız futbolcu Mesut Özil, 24 Eylül'deki Nottingham Forest maçından sonra Liverpool karşısında ilk kez ilk 11'de başladı.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

DEV MAÇTA SIRADAKİ GOLÜ KİM ATAR? HARİKA ORANI GÖRMEK İÇİN TIKLA

Henüz 6. dakikada Mustafi'nin kendi kalesine attığı gole geriye düşen Arsenal, güçlü rakibine 19'da Torreira, 26'da ise Martinelli ile karşılık verdi.

Gabriel Martinelli, 36'da attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Brezilyalı futbolcu, kendisinin 2., takımımın 3. golünü kaydetti.

Liverpool, Milner'ın penaltıdan attığı golle 43. dakikada farkı 1'e indirdi.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

İkinci yarı golle başladı. 54'te Arsenal, Maitland-Niles'la golü buldu, 58'de Chamberlain'den cevap geldi.

Gol yağmuru devam ediyor! Ev sahibi Liverpool, 62'de Origi ile eşitliği yakaladı. Mücadele 4-4 devam ediyor.

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Liverpool - Arsenal ilk 11'ler:

Liverpool: Kelleher, Williams, Gomez, Berg, Milner, Chamberlain, Lallana, Keita, Elliot, Origi, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac, Williock, Torreira, Maitland, Saka, Mesut Özil, Martinelli

Liverpool, hafta sonunda bir diğer Londra takımı Tottenham ile karşılaşmış ve maçı 2-1 kazanmıştı. Premier Lig’de Manchester City’nin 6 puan önüne liderliğini sürdüren Kırmızılar Community Shield haricinde İngiltere’de 28 maçtır kaybetmiyor. Merseyside ekibinin asıl hedefi elbette ki Premier Lig ancak Jürgen Klopp yönetiminde iyiden iyiye kazanma alışkanlığı yakalayan Liverpool’un bu karşılaşmaya da aynı ciddiyet içerisinde çıkacağı muhakkak. Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan ve iyileşen Salah bu maçta riske edilmeyebilir. Keza Klopp’un bu tür mücadelelerde şans verdiği Origi ilk 11 başlayabilir.

Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Liverpool Community Shield haricinde İngiltere’de 28 maçtır kaybetmiyor.

- Liverpool Premier Lig’de çıktığı 10 maçın tümünün ilk yarısında gol oldu.

- Liverpool bu sezon çıktığı 16 resmi maçın 15’inde gol attı.

- Arsenal, Liverpool ile yaptığı son 10 maçın sadece 1’inde kazanabildi.

- Liverpool Arsenal’e karşı 9 maçtır kaybetmiyor.