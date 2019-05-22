Litvanya Basketbol Milli Takımı’nın NBA’de oynayan oyuncularından Jonas Valanciunas, FIBA internet sitesine açıklamalarda bulundu. Milli takımda oynamanın kendisi için en büyük ödül olduğunu belirten Valanciunas, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda karşılaşacakları takımları değerlendirip, Memphis Grizzlies’te geçirdiği süreçten de bahsetti.

FIBA Dünya Kupası’nda Yarın Yokmuş Gibi Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

Litvanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda Avustralya, Kanada ve Senegal ile H Grubu’nda mücadele edecek. Valanciunas, kendi ülkesi gibi benimsediği Kanada ile oynamanın kendisi için özel olacağını belirterek, “Kanada ile oynayacağımız maç benim için özel olacak. Toronto'da oynadığım süre boyunca NBA’de Kanada’yı temsil ettim. Fakat aynı zamanda kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımız da bir maç olacak. Hem şehir hem de organizasyon açısından Toronto'ya büyük saygı duyuyorum. Ve bu sadece Toronto için değil, bence Raptors sadece bir şehri değil tüm Kanada'yı temsil ediyor. Kanada'daki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum, orada geçirdiğim yedi yıl boyunca bana karşı çok nazik davrandılar. Sonuçta, orası NBA'deki kariyerimin başladığı yerdi. Her şey için minnettarım ama Dünya Kupası’nda yarın yokmuş gibi mücadele etmeye devam edeceğiz ve oynayacağımız maçı kazanmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Avustralya ve Senegal takımları hakkında da yorum yapan Litvanyalı oyuncu, “Çok zor bir gruptayız. Herkes Kanada ve Avustralya hakkında konuşuyor ve bunda haklılar. Bu takımlar kadrolarında birçok dünya yıldızına sahip olabilir. Ama Senegal'i unutmamak lazım. Onlar da çok tehlikeli olabilirler. Başantrenörümüz Dainius Adomaitis’in dediği gibi, böyle bir grupta form tutmak için vaktiniz yok. En baştan itibaren en iyi seviyede olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Milli Takımda Oynamak Benim İçin En Büyük Ödül

Milli takımda yer almanın kendisi için ödül olduğunu belirten Valanciunas, “Ne zaman milli takım forması ile sahaya çıksam tüylerim diken diken oluyor. Bu her zaman böyleydi ve umarım böyle kalır. Milli takımda oynamak, bir oyuncu ve bir birey olarak benim için en büyük ödül. Ben vatansever bir insanım ve ülkem için oynama şansımın olması hayatıma bir şekilde anlam katıyor” dedi.

Takas Sonrası Dönem Bana İyi Geldi

Şubat ayında NBA’de Toronto Raptors takımından Memphis Grizzlies’a takas edilen Valanciunas Memphis’te geçirdiği dönem ile ilgili; “Başarılı bir kariyere sahip olmak için hedefler koyan her oyuncu, maçta daha fazla süre almak ve topla daha çok buluşmak, takımında önemli bir rol oynamak ister. Takas sonrası dönem bana iyi geldi, takım uzun bir oyuncu üzerinden oynamaya çok alışkındı. Bu yüzden kendimi bu tür bir ortamda bulduğum için çok mutlu oldum. Memphis’te oynadığım süreçte birçok maçta, top elimdeyken ve zaman akmaya devam ederken hangi yöne gideceğime karar vermek zorunda kaldığım anlar oldu. Bir oyuncu en çok bu gibi durumlarda, gerçek bir maç oynarken bir şeyler öğrenir. Kenarda veya teknik ekip tarafından yapılan videolardan maç izlerken öğrenemez” dedi.