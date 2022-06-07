Litvanya - Türkiye maçı son dakika gelişmeleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçının 11'ini Faroe Adaları ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçın kadrosundan tam 6 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Kuntz, 4 gün önce İstanbul'da oynanan maçın kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ı 11'e almadı. Bu oyuncuların yerine sahaya çıkan futbolcular ise Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun oldu.

A Milliler, Litvanya karşısında sahaya; Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ilk 11'i ile çıktı.

3 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK

A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu hafif sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu, tedbir amaçlı dinlendirildiği için Litvanya maçında tribüne çıktı.

TFF'DEN VILNIUS ÇIKARTMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başta başkan Servet Yardımcı olmak üzere birçok yönetim kurulu üyesiyle Litvanya'ya gelerek A millilere destek oldu. TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş karşılaşmayı tribünden takip etti.

300 TÜRK TARAFTAR MİLLİLERE DESTEK VERDİ

Nüfusu 500 bin civarında olan Vilnius şehrinde gün boyunca milli maç olduğuna dair bir heyecan ve gösterge yoktu. 5 bin 67 kişilik kapasitesi olan küçük bir statta oynanan milli maça, Litvanyalı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Türk taraftarların olduğu bölümde ve stadın çeşitli yerlerinde Litvanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 kadar Türk taraftar da millilere destek verdi. (DHA)